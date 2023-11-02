"Всё нормально со здоровьем. Надеюсь, что сыграю с "Локомотивом". Настрой перед "Локомотивом"? Настрой всегда один. Без Промеса и Джикии тяжело", — передает слова Зобнина ТАСС.
Зобнин пропустил 3 матча из-за своего повреждения.
В текущем сезоне РПЛ Зобнин сыграл 14 матчей. За это время полузащитник забил 1 мяч.
Сейчас "Спартак" занимает седьмую строчку в чемпионате России. Команда Зобнина набрала 20 очков в 13 играх.
Зобнин: надеюсь, приму участие в матче с "Локомотивом"
29-летний полузащитник "Спартака" Роман Зобнин рассказал, что сейчас у него нет проблем со здоровьем.
Фото: ФК "Спартак"