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Уругвайский защитник "Коринтианса" Бруно Мендес зимой может перейти в ЦСКА

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Центральный защитник бразильского "Коринтианса" Бруно Мендес находится в сфере интересов московского ЦСКА.
Фото: ФК "Коринтианс"
Как утверждает источник, 24-летний уругваец может перебраться в российский клуб во время зимнего трансферного окна. Бруно Мендес входит в шорт-лист кандидатов на усиление позиции центрального защитника ЦСКА.

Мендес – воспитанник уругвайского клуба "Уондерерс". Зимой 2019 года защитник перешел в "Коринтианс" более чем за 3 млн евро. Сезон-2021/22 он провел в бразильском "Интернасьонале" на правах аренды. В нынешнем сезоне уругваец сыграл 48 матчей за "Коринтианс" во всех турнирах, не отметившись результативными действиями. Рыночная стоимость Мендеса оценивается порталом Transfermarkt в 5 млн евро.

Источник: "Чемпионат"


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