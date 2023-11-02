Как утверждает источник, 24-летний уругваец может перебраться в российский клуб во время зимнего трансферного окна. Бруно Мендес входит в шорт-лист кандидатов на усиление позиции центрального защитника ЦСКА.
Мендес – воспитанник уругвайского клуба "Уондерерс". Зимой 2019 года защитник перешел в "Коринтианс" более чем за 3 млн евро. Сезон-2021/22 он провел в бразильском "Интернасьонале" на правах аренды. В нынешнем сезоне уругваец сыграл 48 матчей за "Коринтианс" во всех турнирах, не отметившись результативными действиями. Рыночная стоимость Мендеса оценивается порталом Transfermarkt в 5 млн евро.
Источник: "Чемпионат"
Уругвайский защитник "Коринтианса" Бруно Мендес зимой может перейти в ЦСКА
Центральный защитник бразильского "Коринтианса" Бруно Мендес находится в сфере интересов московского ЦСКА.
Фото: ФК "Коринтианс"