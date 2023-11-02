– Возможная операция не в Германии? Рассматриваются все варианты. ЦСКА находится под жесточайшими санкциями. Есть определенные трудности, но клуб с ними справится, – цитирует Шпинева "СЭ".
Ранее глава медицинского департамента ЦСКА Эдуард Безуглов рассказал, что полузащитник "армейцев" Максим Мухин в субботу, 4 ноября, вылетит в Германию для проведения операции на колене. Хирургическое вмешательство запланировано на понедельник, 6 ноября.
Напомним, Мухин получил серьезную травму в выездной встрече 12-го тура чемпионата России против "Рубина", которая состоялась в Казани 21 октября. По итогам медобследования у 21-летнего полузащитника сборной страны был диагностирован разрыв крестообразных связок колена.
Позднее главный тренер ЦСКА Владимир Федотов рассказал, что у Мухина возникли сложности с визой при вылете в Германию, где ему предстоит хирургическое вмешательство.
Агент Мухина: операция не в Германии? Рассматриваются все варианты, ЦСКА находится под жесточайшими санкциями
Вадим Шпинев, агент полузащитника ЦСКА и сборной России Максима Мухина, рассказал о трудностях с получением шенгенской визы, с которыми столкнулся его клиент перед поездкой на операцию в Германию.
Фото: ПФК ЦСКА