– Мы сегодня были лучше. Важно было победить. Рады, что вышли дальше. У нас есть проблемы с центральными защитниками. Я – профессионал и буду играть там, где скажет тренер. Признаюсь, мне тяжело играть центрального защитника, потому что я никогда не действовал на этой позиции. Мое подходящее амплуа – опорник. Но если для команды нужно играть защитника, то я буду это делать, – цитирует 28-летнего серба "Чемпионат".
2 ноября московский ЦСКА одержал победу в домашнем матче заключительного тура групповой стадии Пути РПЛ Кубка России над "Оренбургом" и сместил южноуральцев с верхней строчки в таблице квартета A. Игра состоялась на стадионе "ВЭБ Арена" в Москве и завершилась со счетом 3:1 (2:1) в пользу "армейцев".
На 35-й минуте нападающий Федор Чалов вывел хозяев поля вперед, реализовав пенальти - 1:0. Спустя 2 минуты турецкий форвард "Пари НН" Эмирджан Гюрлюк восстановил равенство - 1:1. Под занавес первого тайма Антон Заболотный сделал счет 2:1 в пользу "красно-синих". На 74-й минуте 25-летний Чалов оформил дубль и поставил победную точку - 3:1.
Благодаря этому результату ЦСКА набрал 11 очков и по результатам личных встреч обогнал "Оренбург" в таблице, заняв 1-е место в квартете A. Южноуральский клуб с 11 очками финишировал вторым в группе. Обе команды продолжат борьбу в верхней сетке Пути РПЛ Кубка России.
Зделар: мне тяжело играть защитника, но если ЦСКА нужно, я буду это делать
Сербский хавбек ЦСКА Саша Зделар после победы в домашнем матче Кубка России над "Оренбургом" (3:1) рассказал о трудностях игры на позиции центрального защитника.
Фото: ПФК ЦСКА