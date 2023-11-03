"С железнодорожниками непременно появятся проблемы: у них крайне хорошие и быстрые футболисты из группы атаки. С таким соперником нужно играть строго и с минимумом ошибок", — передает слова Гладилина RT.
Дерби "Спартака" и "Локомотива" состоится 5 ноября в 19:30 на "РЖД Арене".
После 13 туров "Локомотив" и "Спартак" являются соседями по турнирной таблице. Красно-белые расположились на седьмом месте, набрав 20 очков. У железнодорожников такое же количество очков, но они находятся на восьмом месте.
Гладилин: в матче с "Локомотивом" у "Спартака" непременно появятся проблемы
Экс-игрок "Спартака" Валерий Гладилин заявил, что у красно-белых возникнут проблемы в игре с "Локомотивом".
Фото: "Чемпионат"