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Спортивный директор "Оренбурга" считает, что команде по силам пройти "Спартак" в Кубке России

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Спортивный директор "Оренбурга" Дмитрий Андреев высказался о жеребьёвке 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России. Команда сыграет со "Спартаком".
Фото: ФК "Оренбург"
"Мы довольны жребием в Кубке... Мы способны пройти красно-белых", — сказал Андреев.

Напомним, в последний раз "Спартак" выигрывал Кубок России в 2022 году. "Оренбург" ещё не становился обладателем почётного трофея.

Первый матч между командами пройдёт в Оренбурге в конце ноября, ответный — в Москве в марте.

Источник: Sport24.


Оренбург Спартак
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