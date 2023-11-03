"Мы довольны жребием в Кубке... Мы способны пройти красно-белых", — сказал Андреев.
Напомним, в последний раз "Спартак" выигрывал Кубок России в 2022 году. "Оренбург" ещё не становился обладателем почётного трофея.
Первый матч между командами пройдёт в Оренбурге в конце ноября, ответный — в Москве в марте.
Источник: Sport24.
Спортивный директор "Оренбурга" считает, что команде по силам пройти "Спартак" в Кубке России
Спортивный директор "Оренбурга" Дмитрий Андреев высказался о жеребьёвке 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России. Команда сыграет со "Спартаком".
Фото: ФК "Оренбург"