"Не следил за сборной Кубы, ничего о ней не знаю. Говорят, что любой матч сейчас для сборной важен — значит и этот будет полезен", — приводит слова Широкова Metaratings.ru.
Ранее стало известно, что сборная России сыграет матч в ноябре. Подопечные Валерия Карпина встретятся с Кубой. Дата матча назначена на 20 ноября. Встреча пройдет в Волгограде на "Волгоград Арене".
В октябре сборная России победила Камерун (1:0) и сыграла вничью с Кенией (2:2).
Широков сыграл 57 матчей за сборную России. В них полузащитник забил 13 мячей и отдал 13 голевых передач. Также Роман носил капитанскую повязку национальной команды.
Широков: ничего не знаю о сборной Кубы
Бывший игрок "Зенита" и "Спартака" Роман Широков поделился своим мнением о предстоящей игре сборной России против Кубы.
Фото: "СЭ"