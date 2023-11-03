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Широков: ничего не знаю о сборной Кубы

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Бывший игрок "Зенита" и "Спартака" Роман Широков поделился своим мнением о предстоящей игре сборной России против Кубы.
Фото: "СЭ"
"Не следил за сборной Кубы, ничего о ней не знаю. Говорят, что любой матч сейчас для сборной важен — значит и этот будет полезен", — приводит слова Широкова Metaratings.ru.

Ранее стало известно, что сборная России сыграет матч в ноябре. Подопечные Валерия Карпина встретятся с Кубой. Дата матча назначена на 20 ноября. Встреча пройдет в Волгограде на "Волгоград Арене".

В октябре сборная России победила Камерун (1:0) и сыграла вничью с Кенией (2:2).

Широков сыграл 57 матчей за сборную России. В них полузащитник забил 13 мячей и отдал 13 голевых передач. Также Роман носил капитанскую повязку национальной команды.


Сборная России Сборная Кубы Широков
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