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Колыванов: хотелось бы, чтобы в матче с Кубой ребята порадовали красивым футболом и забитыми мячами

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Заслуженный тренер России Игорь Колыванов поделился с Rusfootball.info мыслями о предстоящем товарищеском матче национальной команды с Кубой.
Фото: "Чемпионат"
- Ну, если есть возможность, сборная должна собираться. Надеюсь, что выиграют.

- У сборной Кубы 169-я позиция в рейтинге ФИФА. Должны этого соперника обыгрывать с крупным счетом?

- Хотелось бы, чтобы позабивали ребята, порадовали мячами. Важно, конечно, и чтобы не пропускали. При этом к игре надо подойти со всей серьезностью. "Бавария", например, играла в Кубке Германии с командой третьей Лиги и уступила сопернику. И это, конечно, было удивительно. А так, хочется, чтобы ребята показали красивый футбол.

Виктория Яковлева, Rusfootball.info


Сборная России Сборная Кубы Колыванов
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