Колыванов: хотелось бы, чтобы в матче с Кубой ребята порадовали красивым футболом и забитыми мячами

Заслуженный тренер России Игорь Колыванов поделился с Rusfootball.info мыслями о предстоящем товарищеском матче национальной команды с Кубой.

Фото: "Чемпионат"

- Ну, если есть возможность, сборная должна собираться. Надеюсь, что выиграют.



- У сборной Кубы 169-я позиция в рейтинге ФИФА. Должны этого соперника обыгрывать с крупным счетом?



- Хотелось бы, чтобы позабивали ребята, порадовали мячами. Важно, конечно, и чтобы не пропускали. При этом к игре надо подойти со всей серьезностью. "Бавария", например, играла в Кубке Германии с командой третьей Лиги и уступила сопернику. И это, конечно, было удивительно. А так, хочется, чтобы ребята показали красивый футбол.



Виктория Яковлева, Rusfootball.info