"Цель — вернуться в сборную России? Моя цель — сыграть в следующем матче. Глобально не задумывался об этом", — сказал Максименко.
25-летний Максименко вызывался в сборную России в сентябре 2021 года на матч с Мальтой в квалификации ЧМ-2022, но не вышел на поле. В нынешнем сезоне за "Спартак" вратарь принял участие в 12 матчах, в которых пропустил 17 голов и трижды сыграл "на ноль".
Источник: Sport24.
Максименко: глобально не задумываюсь о возвращении в сборную России
Вратарь "Спартака" Александр Максименко признался, что не задумывался о возвращении в сборную России.
Фото: РФС