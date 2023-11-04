"Бердыев — великий тренер. Курбан Бекиевич был бы отличным тренером для "Спартака"! Он амбициозный тренер, который ставит только самые высокие цели" — сказал Рианчо.
В 2016 году сообщалось, что Бердыев мог возглавить "Спартак", однако в московской команде решили довериться итальянцу Массимо Каррере, который в первый же сезон привёл команду к чемпионству в РПЛ.
Источник: Sport24.
Рианчо: Бердыев — великий тренер и отличный вариант для "Спартака"
Бывший наставник "Спартака" Рауль Рианчо считает, что действующий главный тренер махачкалинского "Динамо" Курбан Бердыев был бы идеальным тренером для московской команды.
Фото: ФК "Динамо" Махачкала