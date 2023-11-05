"Думаю, только начало сезона. Всё ещё впереди, и всё будет нормально. Уверен, он ещё воспрянет. Кто станет чемпионом в этом сезоне? Конечно, московский "Спартак", — сказал Борзаковский.
"Спартак" после 13 туров набрал 20 очков и отстает от лидирующего "Зенита" на девять очков. Правда, у московской команды есть игра в запасе, как и у "Краснодара", который по итогам тура может набрать 31 очко и опережать красно-белых на 11.
Источник: "Матч ТВ".
Борзаковский: "Спартак" выиграет РПЛ в нынешнем сезоне
Болельщик "Спартака" и Олимпийский чемпион Юрий Борзаковский считает, что московская команда выиграет чемпионат России в нынешнем сезоне.
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