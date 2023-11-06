"По нему видно, что он бывший футболист. Александр Васильевич знает, о чем игроки думают, находясь на поле. Он – отличный психолог, ему удается вселять в команду уверенность", — сказал Дркушич.
49-летний Точилин завершил карьеру в 2009 году. Защитник наиболее известен по выступлениям за московское "Динамо", в составе которого провёл всю профессиональную карьеру. На его счету также один матч в составе сборной России.
Источник: Metaratings.
Дркушич: Точилин — отличный психолог. Знает, о чем думают игроки
Защитник "Сочи" Ваня Дркушич высказался о главном тренере команды Александре Точилине.
Фото: Василий Пономарев / Sportbox.ru