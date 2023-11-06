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Червиченко: я противник травли Абаскаля. Его пытаются выдавить те, кто хочет полакомиться бюджетом "Спартака"

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Бывший президент "Спартака" Андрей Червиченко объяснил, почему выступает против увольнения Гильермо Абаскаля с поста главного тренера команды.
Фото: Getty Images
"Я противник травли Абаскаля. То, что нагнетается над Гильермо – идиотизм. Если бы "Спартак" вчера бы выиграл, то был бы на четвёртом месте. Я не помню, чтобы выгоняли тренеров, которые идут со своей командой в тройке или пятерке.

Ситуация с Абаскалем заряженная, когда желающие полакомиться спартаковским бюджетом пытаются выдавить испанца из команды, чтобы поставить свою так называемую куклу, которая управляется посредством руки в жопе, и с помощью этого заводить в команду своих футболистов", — сказал Червиченко.

Испанский специалист возглавил "Спартак" летом 2022 года, заняв вакантное место после ухода Паоло Ваноли. Примечательно, что Абаскаль приходил в команду ещё при прежнем руководстве, поэтому с самого начала СМИ активно тиражировали ту информацию, что новые владельцы "Спартака" сменят специалиста и назначат на его место своего.

Новая волна против Абаскаля началась после неудач в нынешнем сезоне. Сообщалось, что "Спартак" готов рассмотреть на этот пост иностранного специалиста или кого-то из пары Черчесов-Карпин. Однако в "Спартаке" заявили, что полностью доверяют Абаскалю и он не будет уволен.

Источник: Metaratings.


Абаскаль Спартак Червиченко
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