— Последнее место? Команда играет. Игра покажет, как будет складываться. Есть ли вера в Точилина? Мы верим в команду. Он член команды. Верю ли, что останемся в РПЛ? Будем смотреть, — приводит слова Ротенберга "Матч ТВ".
После 14 туров Российской Премьер-Лиги "Сочи" имеет на своем счету 10 набранных баллов. Подопечные Александра Точилина занимают последнее место в турнирной таблице. Отметим, что вчера южане провели свой очередной матч в РПЛ. В 14-м туре соревнования они сыграли против московского "Динамо". Встреча завершилась ничейным результатом (3:3), а Точилин в концовке получил красную карточку.
Президент "Сочи": есть ли вера в Точилина? Мы верим в команду
Президент "Сочи" Борис Ротенберг высказался о доверии к главному тренеру команды Александру Точилину.
Фото: ФК "Динамо"