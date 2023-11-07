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Защитник "Спартака" Маслов: я не думаю о чемпионской гонке

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Защитник московского "Спартака" Павел Маслов заявил о том, что он не думает о чемпионской гонке в РПЛ.
Фото: "Матч ТВ"
– Нет ли ощущения, что поезд чемпионской гонки для "Спартака" ушел? Я не думаю о чемпионской гонке. Мы должны идти от игры к игре и сконцентрироваться на себе, а не думать о том, как выступают другие команды.

После 14 туров чемпионата России по футболу московский "Спартак" имеет на своем счету 21 набранных балл. Подопечные Гильермо Абаскаля занимают шестое место в турнирной таблице. Отметим, что лидером РПЛ является "Краснодар", который заработал 21 очко.

В нынешнем сезоне защитник московского "Спартака" Павел Маслов принял участие четырех матчах и не отметился баллами за результативность.

Источник: "РБ Спорт"

Маслов Спартак
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