– Нет ли ощущения, что поезд чемпионской гонки для "Спартака" ушел? Я не думаю о чемпионской гонке. Мы должны идти от игры к игре и сконцентрироваться на себе, а не думать о том, как выступают другие команды.
После 14 туров чемпионата России по футболу московский "Спартак" имеет на своем счету 21 набранных балл. Подопечные Гильермо Абаскаля занимают шестое место в турнирной таблице. Отметим, что лидером РПЛ является "Краснодар", который заработал 21 очко.
В нынешнем сезоне защитник московского "Спартака" Павел Маслов принял участие четырех матчах и не отметился баллами за результативность.
Источник: "РБ Спорт"
Защитник "Спартака" Маслов: я не думаю о чемпионской гонке
Защитник московского "Спартака" Павел Маслов заявил о том, что он не думает о чемпионской гонке в РПЛ.
Фото: "Матч ТВ"