С ними работает медицинский штаб, они восстанавливаются", — приводит слова Горячева "Матч ТВ".
Аппаев и Брызгалов травмировались в игре 14-го тура РПЛ против "Ахмата" (2:1).
В текущем сезоне РПЛ Аппаев сыграл 14 матчей. В них центральный нападающий отдал 1 голевую передачу.
Брызгалов принял участие в 6 играх. За это время защитник не смог отличиться результативными действиями.
"Факел": Аппаев и Брызгалов восстанавливаются
Руководитель пресс-службы "Факела" Павел Горячев рассказал о восстановлении игроков команды Хызыра Аппаева и Сергея Брызгалова.
Фото: "Матч ТВ"