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"Факел": Аппаев и Брызгалов восстанавливаются

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Руководитель пресс-службы "Факела" Павел Горячев рассказал о восстановлении игроков команды Хызыра Аппаева и Сергея Брызгалова.
Фото: "Матч ТВ"
С ними работает медицинский штаб, они восстанавливаются", — приводит слова Горячева "Матч ТВ".

Аппаев и Брызгалов травмировались в игре 14-го тура РПЛ против "Ахмата" (2:1).

В текущем сезоне РПЛ Аппаев сыграл 14 матчей. В них центральный нападающий отдал 1 голевую передачу.

Брызгалов принял участие в 6 играх. За это время защитник не смог отличиться результативными действиями.

Брызгалов Факел Аппаев
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