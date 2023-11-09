Матчи Скрыть

Лига Европы УЕФА

МатчиНовости
Славия
1 - 0 1 0
Рома2 тайм
Карабах
0 - 0 0 0
Байер2 тайм
Маккаби
1 - 0 1 0
Вильярреал2 тайм
Ренн
3 - 1 3 1
Панатинаикос2 тайм
Тулуза
2 - 1 2 1
Ливерпуль2 тайм
Аякс
0 - 2 0 2
Брайтон энд Хоув2 тайм
АЕК
23:00
МарсельНе начат
Вест Хэм Юнайтед
23:00
ОлимпиакосНе начат
Фрайбург
23:00
БачкаНе начат
Бетис
23:00
АрисНе начат
Аталанта
23:00
ШтурмНе начат

Кассьерра: "Краснодар" — хороший соперник, но все в наших руках

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Нападающий петербургского "Зенита" Матео Кассьерра поделился ожиданиями от предстоящего матча 15-го тура чемпионата России с "Краснодаром".
Фото: ФК "Зенит"
– Это будет очень важный матч! Все игры важны, но эта все-таки немного стоит особняком. В субботу мы должны действовать агрессивно, быстро, показать свой лучший футбол, тем более на правах хозяев поля. Мы знаем, что "Краснодар" — хороший соперник, но и "Зенит" очень качественная команда. Нас ждем крайне сложная встреча, но все в наших руках.

Матч 15-го тура Российской Премьер-Лиги состоится 11 ноября 2023 года. Он будет проведен в Санкт-Петербурге на стадионе "Газпром Арена". Стартовый свисток предстоящего поединка запланирован на 19:30 по московскому времени.

Отметим, что именно "быки" и сине-бело-голубые после 14 туров являются лидерами чемпионата России. "Краснодар" имеет на своем счету 31 очко. Подопечные Владимир Ивича занимают первое место в турнирной таблице. На счету петербургского "Зенита" 29 очков. Клуб с берегов Невы, который возглавляет Сергей Семак, занимает вторую строчку.

Источник: Bobsoccer.ru

Зенит Краснодар Кассьерра
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится