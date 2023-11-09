– Это будет очень важный матч! Все игры важны, но эта все-таки немного стоит особняком. В субботу мы должны действовать агрессивно, быстро, показать свой лучший футбол, тем более на правах хозяев поля. Мы знаем, что "Краснодар" — хороший соперник, но и "Зенит" очень качественная команда. Нас ждем крайне сложная встреча, но все в наших руках.
Матч 15-го тура Российской Премьер-Лиги состоится 11 ноября 2023 года. Он будет проведен в Санкт-Петербурге на стадионе "Газпром Арена". Стартовый свисток предстоящего поединка запланирован на 19:30 по московскому времени.
Отметим, что именно "быки" и сине-бело-голубые после 14 туров являются лидерами чемпионата России. "Краснодар" имеет на своем счету 31 очко. Подопечные Владимир Ивича занимают первое место в турнирной таблице. На счету петербургского "Зенита" 29 очков. Клуб с берегов Невы, который возглавляет Сергей Семак, занимает вторую строчку.
Источник: Bobsoccer.ru
Кассьерра: "Краснодар" — хороший соперник, но все в наших руках
Нападающий петербургского "Зенита" Матео Кассьерра поделился ожиданиями от предстоящего матча 15-го тура чемпионата России с "Краснодаром".
Фото: ФК "Зенит"