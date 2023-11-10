"Сборная существует по каким-то своим правилам. Сначала туда не вызывают игроков до 30 лет, потом вызывают. Приглашают поиграть всех подряд, по 40 человек списки. Иногда складывается впечатление, что сборная России — личная игрушка Карпина", — сказал Мостовой.
Валерий Карпин работает в сборной России с июля 2021 года. Специалист остался в команде и после того, как на весь российский футбол наложили международный бан. Сейчас национальная команда может проводить лишь товарищеские матчи с неевропейскими командами.
Контракт Карпина со сборной России рассчитан до августа 2024 года.
Источник: "РБ Спорт".
Ал. Мостовой: сборная существует по своим правилам. Складывается ощущение, что это личная игрушка Карпина
Футбольный эксперт Александр Мостовой высказался о функционировании сборной России в настоящий момент.
Фото: РИА Новости / Григорий Сысоев