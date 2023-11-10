Матчи Скрыть

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Атлетик
23:00
СельтаНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Сассуоло
20:30
СалернитанаНе начат
Дженоа
22:45
ВеронаНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Боруссия М
22:30
ВольфсбургНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Монпелье
23:00
НиццаНе начат

Ал. Мостовой: сборная существует по своим правилам. Складывается ощущение, что это личная игрушка Карпина

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Футбольный эксперт Александр Мостовой высказался о функционировании сборной России в настоящий момент.
Фото: РИА Новости / Григорий Сысоев
"Сборная существует по каким-то своим правилам. Сначала туда не вызывают игроков до 30 лет, потом вызывают. Приглашают поиграть всех подряд, по 40 человек списки. Иногда складывается впечатление, что сборная России — личная игрушка Карпина", — сказал Мостовой.

Валерий Карпин работает в сборной России с июля 2021 года. Специалист остался в команде и после того, как на весь российский футбол наложили международный бан. Сейчас национальная команда может проводить лишь товарищеские матчи с неевропейскими командами.

Контракт Карпина со сборной России рассчитан до августа 2024 года.

Источник: "РБ Спорт".

Сборная России Мостовой Карпин
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 4
  • Нравится
  • -4
  • Не нравится