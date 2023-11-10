– Команда столько игр не выигрывает, проигрывает, скатывается ниже и ниже. Рано или поздно, как бы Иванов ни поддерживал Гончаренко, что в принципе логично и правильно, настанет какой-то предел, и все это может закончиться
После 14 туров чемпионата России по футболу екатеринбургский "Урал" имеет на своем счету 16 баллов. Подопечные Виктора Гончаренко занимают 12 место в турнирной таблице. Отметим, что в девяти подряд матчах РПЛ "шмели" не выигрывают.
В 15 туре Российской Премьер-лиги екатеринбургский "Урал" в гостях сыграет против самарских "Крыльев Советов". Встреча состоится 11 ноября. Она начнется в 14:00 по московскому времени.
Источник: "РБ Спорт"
Радимов – о доверии "Урала" к Гончаренко: настанет какой-то предел, и все это может закончиться
Бывший игрок сборной России Владислав Радимов высказался о доверии руководства екатеринбургского "Урала" к главному тренеру команды Виктору Гончаренко.
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