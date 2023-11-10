– Возвращение в Россию? Не думаю. Уверен, что у него должно получиться, он талантливый игрок. Я не думаю, что клуб, который вложил в Захаряна столько денег, через пару месяцев отдаст его в аренду. Это будет безумием и нерациональным решением.
20-летний Арсен Захарян является воспитанником московского "Динамо". В августе текущего года стало известно о том, что футболист сборной России принял решение сменить клубную прописку и перебрался в испанский "Реал Сосьедад". Клуб из Сан-Себастьяна подписал контракт с Арсеном до лета 2029 года. Отметим, что в составе "Реала Сосьедад" Захарян принял участие в девяти матчах во всех турнирах. Ему не удалось отличиться баллами за результативность.
Источник: Metaratings
Агент Барбоза – о возможном возвращении Захаряна в РПЛ: это будет безумием
Португальский футбольный агент Паулу Барбоза высказался о возможном возвращении полузащитника испанского "Реала Сосьедад" Арсена Захаряна в Российскую Премьер-Лигу.
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