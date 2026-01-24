Кобелев оценил инициативу фанатов "Крыльев Советов" по оплате долгов клуба

Бывший наставник команды отметил, что подобная история выходит далеко за рамки футбола, даже несмотря на искреннее желание фанатов спасти клуб.
- Это нефутбольная ситуация. В Самаре очень любят футбол, там преданные болельщики. Каждый из них, чтобы сохранить команду, хочет сделать максимум. Они очень преданные и делают всё возможное, но вряд ли это в их силах, - передаёт слова Кобелева Metaratings.ru.
Ранее стало известно, что фанаты "Крыльев Советов" начали собирать средства на погашение задолженности клуба. Сообщается, что болельщики оформляют квитанции через "Госуслуги" и вносят платежи частями.
Самарский клуб с 17 баллами в активе идёт на 12-й строчке в чемпионате России.
Фото: ПФК "Крылья Советов"