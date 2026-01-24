В "Динамо" ответили на вопрос о возможном усилении

"Сейчас у нас на каждую позицию по два игрока. При этом мы не исключаем, что будет точечное усиление. У Нгамале летом заканчивается контракт, Макаров, скорее всего, уйдет. Поэтому на перспективу нам, возможно, и нужно усиление какой-то из позиций. Плюс не исключено, что кто-то из травмированных не успеет восстановиться к весенней части чемпионата", - сказал Пивоваров.
Напомним, зимнее трансферное окно в Российской Премьер-Лиге закрывается 19 февраля.
Весеннюю часть чемпионата России московское "Динамо" начнет 1 марта домашним матчем в рамках 19-го тура против самарских "Крыльев Советов". Игра пройдет на стадионе "ВТБ Арена" и начнется в 13:00 по столичному времени.
На зимнюю паузу бело-голубые ушли, находясь на десятой позиции в турнирной таблице РПЛ. В 18 сыгранных турах команда набрала 21 очко.
Источник: "СЭ"
Генеральный директор "Динамо" Павел Пивоваров рассказал о планах клуба на зимнее трансферное окно.
Фото: ФК "Динамо"