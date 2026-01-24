Полузащитник "Спартака" получил травму и пропустит несколько недель - источник

По информации источника, атакующий полузащитник "Спартака" Даниил Зорин получил мышечную травму на сборах и выбыл на несколько недель.
Сообщается, что игрок продолжит восстановление на втором сборе красно-белых, который пройдет в Дубае с 27 января по 7 февраля, и будет заниматься индивидуально.
В этом сезоне 21-летний хавбек принял участие в двух матчах РПЛ, в которых провел на поле суммарно шесть минут. Также в активе Зорина 4 игры в Кубке России, где он забил один гол и отдал два ассиста.
Источник: Metaratings
Фото: ФК "Спартак"