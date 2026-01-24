Агент Халка прокомментировала новость о переговорах с "Актобе"

"Никаких переговоров с "Актобе" мы не вели и не ведем. Халк игрок "Атлетико Минейро", у него контракт с клубом до конца 2026 года", - сказала агент "СЭ".
Ранее в СМИ появилась информация, что бывший нападающий "Зенита" Халк запросил у казахстанского клуба зарплату около 2 миллионов евро в год.
Напомним, "Актобе" подписал контракт с бывшим вингером "Манчестер Юнайтед" и сборной Португалии Нани. Также в прессе сообщалось, что команду может пополнить экс-полузащитник "Барселоны" и московского ЦСКА Миралем Пьянич.
Патрисиа Мендес, агент нападающего "Атлетико Минейро" Халка, отреагировала на информацию о возможном переходе игрока в "Актобе".
Фото: Getty Images