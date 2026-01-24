Черышев усомнился, что ЦСКА сможет бороться за чемпионство

Специалист сомневается, что команда сможет реально включиться в чемпионскую гонку.
- Команда хорошая, быстрая, но я не верю, что они смогут бороться за чемпионство. Вторая часть сложнее первой. Все команды уже по-другому настраиваются. Попадут ли они в тройку - не знаю, - цитирует Черышева Legalbet.
К зимнему перерыву ЦСКА подошёл с 36 очками после 18 матчей и располагается на четвёртом месте в таблице. От лидирующего "Краснодара" команда Фабио Челестини отстаёт на четыре балла.
