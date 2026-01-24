Экс-нападающий петербургского клуба отметил, что попасть в основу "Зенита" крайне сложно.
- "Зенит" усилить сложно. Вы видите, какие трансферы делает клуб. Конкурентоспособность должна быть на высоком уровне. Я не думаю, что пока кто-то мог бы усилить и стать игроком основного состава, - цитирует Погребняка "Спорт день за днём".
В нынешнем сезоне РПЛ 24-летний Хиль провёл 18 матчей за "Балтику", забил 10 мячей и сделал одну результативную передачу.
"Балтика" завершила первую часть чемпионата на пятом месте, набрав 35 очков.
Погребняк объяснил, почему "Зениту" тяжело найти усиление в РПЛ
Павел Погребняк оценил перспективы форварда "Балтики" Брайана Хиля в контексте возможного интереса со стороны "Зенита".
Фото: ФК "Балтика"