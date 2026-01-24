Нападающий "Динамо" ответил, при каком условии сезон можно будет считать спасенным

"Если "Динамо" заберет Кубок, можно ли будет считать сезон спасенным? Я думаю, можно. Но давайте не будем загадывать. Сейчас начало сбора. Посмотрим", - передает слова Сергеева "Чемпионат".
Первую часть чемпионата московское "Динамо" завершило на десятом месте в турнирной таблице, набрав 21 очко в 18 турах. От призовой тройки бело-голубые отстают на 16 баллов.
3 марта динамовцы сыграют у себя дома против "Спартака" в первом полуфинале Пути РПЛ Кубка России. Ответная игра состоится 18 марта на "Лукойл Арене".
Фото: ФК "Динамо"