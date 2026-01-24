Матчи Скрыть

Товарищеские матчи. Клубы

Оренбург
Отменён
БорацОтменён
Локомотив
1 - 1 1 1
РостовЗавершен

Нападающий "Динамо" ответил, при каком условии сезон можно будет считать спасенным

Форвард "Динамо" Иван Сергеев назвал условия, при котором этот сезон может стать успешным.
Фото: ФК "Динамо"
"Если "Динамо" заберет Кубок, можно ли будет считать сезон спасенным? Я думаю, можно. Но давайте не будем загадывать. Сейчас начало сбора. Посмотрим", - передает слова Сергеева "Чемпионат".

Первую часть чемпионата московское "Динамо" завершило на десятом месте в турнирной таблице, набрав 21 очко в 18 турах. От призовой тройки бело-голубые отстают на 16 баллов.

3 марта динамовцы сыграют у себя дома против "Спартака" в первом полуфинале Пути РПЛ Кубка России. Ответная игра состоится 18 марта на "Лукойл Арене".

