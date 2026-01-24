"Не вижу причин уходить". Семин - о Захаряне в "Реале Сосьедад"

"Он знает о своих проблемах. Может быть, стоит предпринять больше усилий и принципиальности. Я бы еще попробовал. У него есть контракт с клубом, отношения к нему замечательное. Не вижу особых причин, чтобы ему нужно было уходить", - сказал Семин.
Российский атакующий полузащитник Арсен Захарян защищает цвета "Реала Сосьедад" с лета 2024 года. В составе испанской команды 22-летний футболист принял участие в 60 матчах во всех турнирах и записал на свой счет три забитых мяча и три результативные передачи.
Из-за различных травм в этом сезоне хавбек провел за басков 16 игр, в которых отметился одним голевым пасом за 530 игровых минут.
Источник: "Чемпионат"