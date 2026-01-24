Матчи Скрыть

"Не вижу причин уходить". Семин - о Захаряне в "Реале Сосьедад"

Российский тренер Юрий Сёмин поделился мыслями о полузащитнике "Реала Сосьедад" Арсене Захаряне.
Фото: ФК "Реал Сосьедад"
"Он знает о своих проблемах. Может быть, стоит предпринять больше усилий и принципиальности. Я бы еще попробовал. У него есть контракт с клубом, отношения к нему замечательное. Не вижу особых причин, чтобы ему нужно было уходить", - сказал Семин.

Российский атакующий полузащитник Арсен Захарян защищает цвета "Реала Сосьедад" с лета 2024 года. В составе испанской команды 22-летний футболист принял участие в 60 матчах во всех турнирах и записал на свой счет три забитых мяча и три результативные передачи.

Из-за различных травм в этом сезоне хавбек провел за басков 16 игр, в которых отметился одним голевым пасом за 530 игровых минут.

Источник: "Чемпионат"

