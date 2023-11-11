"Клуб сделал ставку на легионеров уже несколько лет назад и не отходит от этого. У "Зенита" явная тактика – не растить своих игроков. Эту тактику, конечно, не назовёшь похвальной, но победителей не судят", — сказал Нигматуллин.
Отметим, что клуб из Санкт-Петербурга действующий чемпион России. "Зенит" побеждает в РПЛ с 2018 года каждый сезон. В нынешней кампании команда Сергея Семака занимает второе место, но может выйти на первое, если обыграет "Краснодар" в очном матче. Он состоится сегодня.
Источник: Metaratings.
Нигматуллин: у "Зенита" явная тактика – не растить своих игроков
Бывший российский вратарь Руслан Нигматуллин высказался о "Зените".
Фото: личный архив