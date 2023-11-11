"Мы должны понимать, насколько Алексей желает вернуться в "Локомотив", у меня есть сомнения. Он должен дальше оставаться и играть в Италии, либо же нужно действительно переходить в РПЛ, если он этого хочет. Ездить по арендам — это будет нецелесообразно. У Миранчука есть большой потенциал, чтобы дальше продолжить карьеру в Серии А...
Не думаю, что возращение в "Локомотив" будет шагом назад", — сказал Барбоза.
28-летний Миранчук стал игроком "Аталанты" в сентябре 2020 года, перейдя из "Локомотива" за 14,5 млн евро. В первом же сезоне за итальянскую команду в 31 матче Миранчук сумел забить семь голов и отдать две результативные передачи, с учётом редкого появления в стартовом составе.
В следующем сезоне Миранчук провёл на поле ещё меньше игрового времени (945 минут в 25 матчах), а уже кампанию-2022/2023 провёл в составе "Торино", которое планировало выкупить российского игрока, но не договорилось с "Аталантой". В нынешнем сезоне Миранчук провёл на поле 105 минут в пяти матчах. Его контракт с клубом из Бергамо истекает летом 2024 года.
Источник: Metaratings.
Агент Барбоза: не думаю, что возвращение Миранчука в "Локомотив" будет шагом назад
Футбольный агент Паулу Барбоза отреагировал на положение российского полузащитника Алексея Миранчука в "Аталанте".
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