"Сильный "Спартак" обыгрывать приятно и сильный "Спартак" должен каждый сезон бороться за чемпионство, а при Абаскале это невозможно.
Наладит ли все Черчесов? При Станиславе Саламовиче точно хуже не будет, а будет лучше! Черчесов очень сильно прибавил как тренер, и еще одно его путешествие в "Спартак" может получиться", — сказал Губерниев.
Гильермо Абаскаль работает в московской команде с июня 2022 года, когда занял вакантное место после ухода итальянца Паоло Ваноли (ныне работает в "Венеции"). В прошлом сезоне с испанцем красно-белые заняли третье место в чемпионате России. В нынешнем сезоне "Спартак" идёт на шестом месте после 14 туров.
60-летний Черчесов работал в "Спартаке" с 2007 по 2008 год, также он был спортивным директором команды с 2006 по 2007 год.
Источник: Sport24.
Губерниев: с Абаскалем "Спартак" не сможет бороться за чемпионство. При Черчесове будет только лучше
Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев считает, что "Спартак" не сможет бороться за чемпионство при главном тренере Гильермо Абаскале.
Фото: личный архив