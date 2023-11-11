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Губерниев: с Абаскалем "Спартак" не сможет бороться за чемпионство. При Черчесове будет только лучше

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Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев считает, что "Спартак" не сможет бороться за чемпионство при главном тренере Гильермо Абаскале.
Фото: личный архив
"Сильный "Спартак" обыгрывать приятно и сильный "Спартак" должен каждый сезон бороться за чемпионство, а при Абаскале это невозможно.

Наладит ли все Черчесов? При Станиславе Саламовиче точно хуже не будет, а будет лучше! Черчесов очень сильно прибавил как тренер, и еще одно его путешествие в "Спартак" может получиться", — сказал Губерниев.

Гильермо Абаскаль работает в московской команде с июня 2022 года, когда занял вакантное место после ухода итальянца Паоло Ваноли (ныне работает в "Венеции"). В прошлом сезоне с испанцем красно-белые заняли третье место в чемпионате России. В нынешнем сезоне "Спартак" идёт на шестом месте после 14 туров.

60-летний Черчесов работал в "Спартаке" с 2007 по 2008 год, также он был спортивным директором команды с 2006 по 2007 год.

Источник: Sport24.

Губерниев Спартак Черчесов Абаскаль
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