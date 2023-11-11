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Губерниев: чтобы футбол в России развивался, "Спартак" не должен играть плохо

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Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о "Спартаке".
Фото: РИА Новости / Александр Натрускин
"Спартак" нельзя не любить, потому что это по-настоящему народная команда! Это один из самых популярных клубов в стране! Для того чтобы футбол в России развивался, "Спартак" не должен играть плохо. Когда их лихорадит, то лихорадит весь футбол", — сказал Губерниев.

Напомним, в нынешнем сезоне московская команда располагается на шестом месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав в 14 матчах 21 очко. На первом месте располагается "Краснодар", у которого 31 очко. В 15-м туре "Спартак" дома сыграет против "Ростова". Матч состоится завтра, 12 ноября.

Источник: Sport24.

Спартак Губерниев
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