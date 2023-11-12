- По моментам и по игре мы полностью переиграли ЦСКА во втором тайме. ЦСКА просто отбивался в конце. Думаю, мы заслужили этот результат. Гол они забили неожиданный. Их гол получился из ничего: просто попал, но красиво.
В рамках 15-го тура чемпионата России "Факел" принимал на своем поле в Воронеже московский ЦСКА. Встреча завершилась вничью со счетом 1:1. Хозяева поля ушли от поражения благодаря голу защитника Сергея Божина на 93-й минуте матча. Таким образом воронежцы продлили свою серию без поражений в российской Премьер-лиге до шести матчей. По итогам игры "Факел" набрал 19 очков и занимает десятое место в турнирной таблице.
Источник: "Матч ТВ"
Альшин: мы полностью переиграли ЦСКА во втором тайме. Они просто отбивались в конце
Полузащитник "Факела" Ильнур Альшин прокомментировал ничью с ЦСКА в матче 15-го тура РПЛ (1:1).
Фото: ФК "Факел"