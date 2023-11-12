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Ежов – о стычке с Газинским: свело ноги, а он некорректно просил меня подняться

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Полузащитник самарских “Крыльев Советов” Роман Ежов назвал причину своей стыки с футболистом екатеринбургского “Урала” Юрием Газинским в матче 15-го тура РПЛ (3:1).
Фото: "Матч ТВ"
– Он мне сказал некоторые слова, потом я ему. Это футбол, эмоции. У меня свело ноги, и он некорректно просил меня подняться, — приводит слова Ежова Metaratings.

Вчера, 11 ноября, в Самаре на стадионе “Солидарность Арена” состоялся очередной матч 15-го тура Российской Премьер-Лиги. В рамках него местные “Крылья Советов” сыграли против екатеринбургского “Урала”. Встреча завершилась победой хозяев со счетом 3:1. Отметим, что в компенсированное время между полузащитниками “Крыльев Советов” Романом Ежовым и “Урала” Юрием Газинским произошла стычка. После эпизода Газинский получил красную карточку, оставив свою команду в меньшинстве.

Ежов Крылья Советов Газинский Урал
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