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Сулейманов: Гамид Агаларов — лучший дагестанский футболист

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Нападающий московского “Локомотива” Тимур Сулейманов назвал лучшего футболиста республики Дагестан.
Фото: ФК "Ахмат"
— Лучший дагестанский футболист? Мой друг Гамид Агаларов — самый лучший футболист, — цитирует Сулейманова Sport24.

23-летний Гамид Агаларов является футболистом грозненского “Ахмата”. Он выступает за чеченский клуб с 2022 года. Его действующее соглашение с клубом истекает в 2025 году. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость дагестанца в два миллиона евро. В нынешнем сезоне Агаларов принял участие в 11 матчах и отметился одним голом.


Ахмат Локомотив Агаларов Сулейманов
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