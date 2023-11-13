– Абаскаль выпустил игрока, он молодец! Не знаю, что происходит в команде и есть ли в ней конфликты. Я видел только недовольное лицо Соболева, когда он разминался и выходил на поле, – цитирует Федуна "Спорт-Экспресс".
В минувшее воскресенье, 12 ноября, "Спартак" одержал победу в домашнем матче 15-го тура чемпионата России над "Ростовом" со счетом 2:1 (2:0), которая позволила "красно-белым" завершить первый круг на шестом месте в таблице. "Ростов" с 17 очками остался 11-м.
Команда Гильермо Абаскаля с первых минут захватила инициативу и дважды огорчила голкипера "желто-синих" Сергея Песьякова уже к 15-й минуте встречи. В составе хозяев отличились Михаил Игнатов и Квинси Промес. Гости ответили во втором тайме точным ударом с 11-метровой отметки в исполнении защитника Максима Осипенко.
Нападающий Александр Соболев второй матч подряд не попал в стартовый состав. В игре с "Ростовом" 26-летний форвард вышел на замену на 86-й минуте вместо полузащитника "красно-белых" Антона Зиньковского.
Федун – о возможном конфликте в "Спартаке": видел только недовольное лицо Соболева
Экс-владелец московского "Спартака" Леонид Федун ответил на вопрос о возможном конфликте между главным тренером "красно-белых" Гильермо Абаскалем и форвардом команды Александром Соболевым.
Фото: ФК "Спартак"