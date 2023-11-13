– Да, у него есть такая опция автоматического продления. Что тут такого? Он не собирался уходить из “Динамо” лишь бы куда. Нам постоянно поступают различные предложения, работа идет. Но обидно, что пишут про то, как Костя сдулся и так далее. Он сейчас лучший в России.
Вчера в СМИ появилась информация о том, что нападающий московского “Динамо” отыграл 1200 минут в нынешнем сезоне в составе своей команды, в связи с чем его контракт с бело-голубыми автоматически продлился на год. Генеральный директор столичного клуба Павел Пивоваров подтвердил слухи о том, что Тюкавин останется в команде до июня 2025 года.
Напомним, в нынешнем сезоне 21-летний Тюкавин принял участие матчах 15 матчах чемпионата России. Ему удалось записать на свой счет шесть забитых мячей и три результативные передачи.
Источник: Sport24
Агент: Тюкавин не собирался уходить из “Динамо” лишь бы куда
Агент Алексей Сафонов, который представляет нападающего московского “Динамо” Константина Тюкавина, отреагировал на информацию о том, что соглашение его клиента с бело-голубыми автоматически продлилось до лета 2025 года.
Фото: ФК "Динамо"