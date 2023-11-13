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Гранат: "Краснодар" стал играть более нацеленно и с серьезным запасом. От "Сочи" и "Оренбурга" ждал большего

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Экс-защитник "Спартака", "Динамо" и "Ростова" Владимир Гранат назвал команды, которые удивили его в этом сезоне.
Фото: РФС
- В этом сезоне меня с плохой точки зрения удивил "Сочи", ждал большего от этой команды. У "Оренбурга" также сыгранный состав, все футболисты остались, но результат команда не дает. С хорошей точки зрения удивил "Краснодар". Они стали играть более нацеленно и с серьезным запасом, - передает слова Граната Metaratings.ru.

"Краснодар" по итогам первого круга Российской премьер-лиги является лидером турнирной таблицы, набрав 32 очка в 15 матчах при двухочковом отрыве от идущего вторым "Зенита". "Сочи" с 10 набранными очками находится в чемпионате на последнем, 16 месте. В копилке "Оренбурга" 13 очков, южноуральцы идут на 13 месте - в зоне стыковых матчей за право играть в РПЛ в следующем сезоне.

Краснодар Сочи Оренбург Гранат
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