Тедеев - о Дзюбе: его фамилия вписана в историю золотыми буквами

Российский тренер Заур Тедеев высказался о ситуации с Артёмом Дзюбой, который после ухода из "Акрона" пока не нашёл новый клуб.

Фото: ФК "Акрон"





- Мы все понимали, что в этом возрасте для Артёма было важно оказаться в команде, которая решает самые амбициозные задачи. Но что-то, наверное, не сошлось. Очень грустно и обидно, что Российская Премьер-Лига будет без Артёма.



Фамилия Дзюбы вписана в историю золотыми буквами, - цитирует Тедеева "Чемпионат"

покинул "Акрон" летом после завершения контракта. За два сезона в составе тольяттинской команды форвард провёл 52 матча, забил 18 голов и отдал 12 результативных передач. В РПЛ он также выступал за " Специалист отметил значимость нападающего для российского футбола и сожаление из-за его отсутствия в РПЛ.- Мы все понимали, что в этом возрасте для Артёма было важно оказаться в команде, которая решает самые амбициозные задачи. Но что-то, наверное, не сошлось. Очень грустно и обидно, что Российская Премьер-Лига будет без Артёма. Дзюба покинул "Акрон" летом после завершения контракта. За два сезона в составе тольяттинской команды форвард провёл 52 матча, забил 18 голов и отдал 12 результативных передач. В РПЛ он также выступал за " Спартак ", " Зенит ", " Ростов ", "Томь", " Арсенал " и " Локомотив ".