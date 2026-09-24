Тедеев - о Дзюбе: его фамилия вписана в историю золотыми буквами

- Мы все понимали, что в этом возрасте для Артёма было важно оказаться в команде, которая решает самые амбициозные задачи. Но что-то, наверное, не сошлось. Очень грустно и обидно, что Российская Премьер-Лига будет без Артёма.
Фамилия Дзюбы вписана в историю золотыми буквами, - цитирует Тедеева "Чемпионат".
Дзюба покинул "Акрон" летом после завершения контракта. За два сезона в составе тольяттинской команды форвард провёл 52 матча, забил 18 голов и отдал 12 результативных передач. В РПЛ он также выступал за "Спартак", "Зенит", "Ростов", "Томь", "Арсенал" и "Локомотив".