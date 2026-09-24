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Кечинов - о результатах "Локомотива": ожидал гораздо большего

Бывший футболист "Спартака" Валерий Кечинов оценил выступление "Локомотива" после стартовых девяти туров РПЛ.
Фото: ФК "Локомотив"
Экс-игрок признался, что ожидал от московской команды гораздо более высоких результатов.

- У меня разочарование по поводу выступления "Локомотива".

От этой команды ожидал гораздо большего. Мы видим, что происходит: ушли основополагающие футболисты. По игре и результату "железнодорожники" очень разочаровывают, - передаёт слова Кечинова "Матч ТВ".

После девяти матчей "Локомотив" набрал семь очков и располагается на 14-м месте. Команда Михаила Галактионова одержала одну победу, четыре раза сыграла вничью и потерпела четыре поражения. В 10-м туре москвичи 10 октября сыграют в гостях с "Факелом". Встреча начнётся в 15:15 по московскому времени.

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