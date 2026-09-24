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Бывшего начальника "Химок" объявили в международный розыск

Бывшего начальника "Химок" Хасана Джиоева объявили в международный розыск по делу о даче взятки арбитру.
Фото: ФК "Химки"
Как сообщает Генпрокуратура России, речь идёт о попытке повлиять на результат матча подмосковной команды с "Аланией" в ноябре 2023 года. Джиоев через бывшего арбитра ФИФА Павла Стипиди предложил главному судье встречи Андрею Фисенко 2 млн рублей за влияние на исход игры. После матча, завершившегося победой "Химок" со счётом 4:1, деньги были переданы Фисенко. По версии следствия, часть суммы затем распределили между другими участниками.

По 200 тыс. рублей получили помощники арбитра Артём Перов и Хамид Талаев, ещё 400 тыс. рублей достались инспектору встречи Юрию Чеботарёву. Генпрокуратура утвердила обвинение в отношении Фисенко, Стипиди, Перова, Талаева и Чеботарёва, а уголовное дело направлено в Ахматовский районный суд Грозного.

Сам Джиоев объявлен в международный розыск. Матч "Химки" - "Алания" состоялся 20 ноября 2023 года в рамках Лиги PARI и завершился со счётом 4:1.

"Матч ТВ"

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