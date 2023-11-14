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Экс-вратарь "Рубина": в Казани моя зарплата выросла в 100 раз

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Бывший вратарь "Рубина" Нукри Ревишвили вспомнил, что при переходе в казанскую команду его зарплата выросла в 100 раз.
Фото: РИА Новости
"Повезло в таком возрасте поработать с настоящими мастерами — Бердыевым и Кафановым. Ну а зарплата в "Рубине" у меня выросла в сто раз. В Кутаиси платили 200 долларов в месяц. Сколько было в Казани, считайте сами (смеется)", — сказал Ревишвили.

36-летний Ревишвили оказался в "Рубине" в 2005 году, когда ему было 18 лет. За казанскую команду грузинский вратарь принял участие в девяти матчах, в которых пропустил семь голов и четырежды сыграл "на ноль". На его счету также 36 матчей в составе второй команды "Рубина".

Сейчас Ревишвили занимается агентской деятельностью и представляет интересы форварда "Наполи" Хвичи Кварацхелии.

Источник: Sport24.

Рубин
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