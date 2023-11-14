"Предытоги будем подводить в перерыве", — приводит слова Медведева "Чемпионат".
По итогам первой половины РПЛ "Зенит" занимает второе место, набрав 30 очков. Следующий матч сине-бело-голубые проведут с "Сочи". Игра пройдет на "Газпром Арене" 25 ноября. Начало назначено на 15:15 (мск).
Председатель правления "Зенита" Медведев: итоги будем подводить во время зимнего перерыва
Председатель правления "Зенита" Александр Медведев не стал подводить итоги первого круга РПЛ сезона-2023/2024.
Фото: ФК "Зенит"