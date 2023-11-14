"Я говорил, что хочу завершить карьеру именно в этой команде. Это будет моя первая и последняя команда. Если есть желание тренера и руководства и мое желание, то мы продлеваем на год. Если этого желания не будет, придется повесить бутсы на гвоздь", — приводит слова Лебеденко "Матч ТВ".
В текущем сезоне Первой Лиги Лебеденко отыграл 17 матчей. В них 40-летний игрок забил 1 мяч и отдал 1 голевую передачу. Игорь является капитаном "Торпедо". Всего в РПЛ футболист принял участие 394 играх. В них россиянин забил 61 мяч и отдал 37 голевых передач. В 2012 году Лебеденко вместе с казанским "Рубином" выиграл Кубок России.
Лебеденко: "Торпедо" — будет моей первой и последней командой в карьере
Нападающий "Торпедо" Игорь Лебеденко рассказал, что хочет завершить карьеру в московской команде.
Фото: "Матч ТВ"