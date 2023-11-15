"Спасибо за приглашение, спасибо, что уважает меня. Но вы понимаете нынешнее время, что до Бразилии очень далеко. Да и его бразильский клуб из четвертого дивизиона, извините, — другой уровень.
В каком клубе мне интересно работать главным тренером? В каком-нибудь московском клубе. Из РПЛ? Конечно! Не просто так я играл в футбол 25 лет. Кому-то надо начинать с низов, кому-то — нет", — сказал Мостовой.
Напомним, сейчас легендарный российский полузащитник учится в академии РФС на тренера. Мостовой неоднократно выражал желание работать тренером в одной из российских команд, однако каждый раз отмечал, что для этого ему нужно получить лицензию.
Ари, в бытность игрока, играл в России за "Спартак", "Краснодар" и "Локомотив". Сейчас он президент бразильской команды, выступающей в четвертом по силе местном дивизионе. Отметим, что в активе Ари есть два матча в составе сборной России.
Источник: "РБ Спорт".
Мостовой: клуб Ари из четвертого дивизиона — другой уровень. Хотелось бы поработать в московском клубе из РПЛ
Будущий российский тренер Александр Мостовой отреагировал на приглашение президента "Атлетико Сеаренсе" Ари пройти просмотр в его клубе в качестве тренера.
Фото: ФК "Спартак"