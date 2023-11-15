"Матч сборной России со сборной Кубы — это хорошо в нынешней ситуации. Сейчас самое главное играть. Играть можно даже со сборной Медиалиги — и то будет полезно", — сказал Жирков.
40-летний Жирков завершил карьеру летом 2022 года. За свою карьеру спортсмен успел поиграть в России за "Зенит", "Динамо", "Анжи" и ЦСКА, а в Европе Юрий представлял лондонский "Челси". На его счету 105 матчей в составе сборной России.
Источник: "Чемпионат".
Жирков — о матче с Кубой: играть можно даже со сборной Медиалиги — и то будет полезно
Бывший защитник сборной России Юрий Жирков отреагировал на предстоящий матч команды с Кубой.
Фото: Александр Федоров, "СЭ"