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Жирков — о матче с Кубой: играть можно даже со сборной Медиалиги — и то будет полезно

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Бывший защитник сборной России Юрий Жирков отреагировал на предстоящий матч команды с Кубой.
Фото: Александр Федоров, "СЭ"
"Матч сборной России со сборной Кубы — это хорошо в нынешней ситуации. Сейчас самое главное играть. Играть можно даже со сборной Медиалиги — и то будет полезно", — сказал Жирков.

40-летний Жирков завершил карьеру летом 2022 года. За свою карьеру спортсмен успел поиграть в России за "Зенит", "Динамо", "Анжи" и ЦСКА, а в Европе Юрий представлял лондонский "Челси". На его счету 105 матчей в составе сборной России.

Источник: "Чемпионат".

Сборная России Жирков Сборная Кубы
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