- "Краснодар" больше всех удивил в первом круге РПЛ. Команда по делу лидирует в чемпионате и показывают стабильность. У них есть в каждой линии лидеры, которые хорошо действуют. Последний матч с "Зенитом" доказал, что все по делу и оправдано. Эта команда - главное открытие первого круга в этом сезоне.
После пятнадцати сыгранных туров "Краснодар" единолично возглавляет турнирную таблицу российской Премьер-лиги. Подопечные Владимира Ивича набрали 32 очка и опережают "Зенит", занимающий вторую строчку, на два балла. Краснодарцы в 15 матчах чемпионата России одержали 9 побед, 5 раз сыграли вничью и потерпели одно поражение. Разница забитых и пропущенных мячей составляет +14 (24:10). По окончании ноябрьского международного перерыва на матчи сборных, "быки" встретятся с "Уралом" в матче 16-го тура РПЛ. Встреча пройдет 26 ноября в Екатеринбурге.
Источник: Metaratings
Алдонин: "Краснодар" - главное открытие первого круга РПЛ
Экс-хавбек московского ЦСКА и сборной России Евгений Алдонин назвал главное открытие первого круга РПЛ.
Фото: Чемпионат.com