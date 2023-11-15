- Не проходит и недели, чтобы кто-то не обращался к нам по Эдгару. У нас есть много предложений. Речь, в том числе и про европейские клубы. Мы развиваем наших игроков и развиваемся сами. Если придем к взаимному пониманию, что кому-то из наших игроков будет хорошо в другом клубе, то от этого мы тоже получим определенный импульс развития.
Эдгар Севикян, играющий на позиции правого нападающего, перешел в "Пари Нижний Новгород" летом прошлого года из испанского "Леванте" в качестве свободного агента. Его действующий контракт с клубом рассчитан до конца июня 2025 года. Transfermarkt оценивает текущую рыночную стоимость 22-летнего форварда в 900 тысяч евро.
В нынешнем сезоне Севикян провел за нижегородцев 15 встреч в РПЛ, в которых отличился четырьмя забитыми мячами. В 6 играх текущего розыгрыша Кубка России футболист забил три гола.
Источник: "СЭ"
Гендиректор "Пари НН": у нас много предложений по Севикяну, в том числе от европейских клубов
Генеральный директор "Пари НН" Давид Мелик-Гусейнов рассказал об интересе со стороны европейских команд к вингеру Эдгару Севикяну.
Фото: "СЭ"