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Глебов: на уровне сборной хотел бы сыграть с Испанией или Германией

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Полузащитник сборной России Данил Глебов признался, что хотел бы сыграть с командами Испании и Германии.
Фото: РФС
"С кем бы хотел сыграть на уровне сборной? Испания. По игре с мячом одна из лучших. Либо Германия — они тоже с мячом достаточно хорошо играют", — сказал Глебов.

24-летний Глебов впервые сыграл за сборную России в октябре 2021 года. С тех пор полузащитник принял участие в девяти матчах, в которых заработал одну желтую карточку.

Источник: "РБ Спорт".

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