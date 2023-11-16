"С кем бы хотел сыграть на уровне сборной? Испания. По игре с мячом одна из лучших. Либо Германия — они тоже с мячом достаточно хорошо играют", — сказал Глебов.
24-летний Глебов впервые сыграл за сборную России в октябре 2021 года. С тех пор полузащитник принял участие в девяти матчах, в которых заработал одну желтую карточку.
Источник: "РБ Спорт".
Глебов: на уровне сборной хотел бы сыграть с Испанией или Германией
Полузащитник сборной России Данил Глебов признался, что хотел бы сыграть с командами Испании и Германии.
Фото: РФС