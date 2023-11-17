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Карраскаль: я не играл в ЦСКА по личным причинам, из-за некоторых людей в клубе

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Атакующий хавбек "Динамо" Хорхе Карраскаль раскрыл причины ухода из московского ЦСКА.
Фото: Чемпионат.com
- У ЦСКА хорошая команда, они качественно тренируются и готовятся. Я знаю, как работают в клубе. Они хотели немного изменить ситуацию. Если же говорить обо мне, я не играл по личным причинам, из-за некоторых людей в клубе. То же самое произошло с Хесусом Мединой. Поэтому мы и приняли решение уйти... Я хотел сменить обстановку и принял такое решение.

25-летний Хорхе Карраскаль, играющий на позиции атакующего полузащитника, перешел в московское "Динамо" из ЦСКА в это летнее трансферное окно. Сумма перехода составила три с половиной миллиона евро. Стороны заключили соглашение до лета 2027 года. Колумбиец принял участие в 8 матчах за "бело-голубых" в российской Премьер-лиге и отметился результативными действиями. В трех встречах текущего розыгрыша Кубка России хавбек отдал одну голевую передачу. За ЦСКА Карраскаль провел 47 игр и записал на свой счет 7+7 по системе гол плюс пас.

Источник: "Чемпионат"

Карраскаль Динамо ЦСКА
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